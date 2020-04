Burgemeester Derudder spreekt inwoners moed in: “Let op waar nodig en geniet waar het kan” Valentijn Dumoulein

20 april 2020

10u38 0 Oostrozebeke Burgemeester Luc Derudder heeft in een tweede videoboodschap zijn inwoners moed ingesproken. Nu we al vijf weken in coronatijden leven, kijkt de burgervader met enig optimisme terug op de voorbije periode.

“In Oostrozebeke zijn we immers redelijk gespaard gebleven van het aantal mensen die besmet zijn geworden”, zegt hij. “Toch wil ik wie getroffen werd van harte veel sterkte toewensen en mijn medeleven betuigen aan wie van iemand afscheid moest nemen.” Verder herhaalt de burgemeester dat er geen bezoek in woonzorgcentrum Rozenberg is toegelaten en somt hij nog eens de initiatieven op om mensen te helpen, zoals het opbellen van 75-plussers. Hij staat ook stil bij enkele hartverwarmende initiatieven in de gemeente en besluit met een waarschuwing om veilig te blijven. “We zijn er nog lang niet. Een nieuwe manier van samenleven zal ons opgedragen worden. Zelfs als de teugels gelost worden, zal dat met mondjesmaat zin. Het zal voor iedere mens een inspanning vergen. Let op waar nodig en geniet waar het kan.”



