Buren klagen overlast Kipco-Damaco aan UITBREIDING SLEEPT AAN, DIRECTEUR BELOOFT BETERSCHAP Redactie

25 mei 2019

13u42

Bron: VDI 0 Oostrozebeke De bouw van een nieuwe vestiging van vleesverwerkend bedrijf Kipco-Damaco in de Dentergemstraat wekt wrevel op bij de buurtbewoners. De nieuwbouw van zesduizend vierkante meter moest eigenlijk al afgewerkt zijn, maar de aannemer heeft vertraging opgelopen.

Het gebouw van Kipco-Damaco dateert uit de jaren '60 en was toe aan modernisering. In 2017 startten de werken voor een nieuwbouw, maar die is nog altijd niet afgewerkt. In een brief aan het gemeentebestuur sommen de buren hun ergernissen en klachten op. "We nodigen iedereen uit om te komen kijken naar de flagrante overtredingen", staat er. Volgens de buren houdt het bedrijf zich niet aan de beperkingen op werkuren. "We willen uitdrukkelijk controle op het aantal transporten in het weekend en op werkdagen na 18 uur."

Onteigeningen

"Er werd ook een geluidsstudie opgemaakt waaruit blijkt dat er wel degelijk overlast voor de omgeving is en daarin werd zelfs nog geen rekening gehouden met de rij wachtende vrachtwagens die elke ochtend in de straat staan. Van een verplicht groenscherm aan de rand van de Rijksweg, aan de laadkaaien, is ook niks te zien. Er is duidelijk nood aan een parkeerterrein dat tussen 20 en 6 uur kan afgesloten worden, maar het terrein is daar nog altijd niet voor ingericht."

De buurtbewoners vrezen verder ook voor onteigeningen in de Papegaaistraat om een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijf aan te leggen.

Infovergadering

Directeur Philip Eeckman beaamt dat er wat overlast is, maar belooft beterschap. "Ik had gehoopt dat onze werken begin 2019 achter de rug zouden zijn, maar dat is helaas niet het geval", zegt hij. "Door de vertraging zijn maar zes van de achttien parkeerplaatsen voor vrachtwagens klaar en staan de trucks dus noodgedwongen in de Dentergemstraat. Door de werken is ook maar de helft van de personeelsparking beschikbaar. Die problemen zullen van de baan zijn eens de werken af zijn. Op de andere klachten heb ik nog geen zicht, maar we organiseren op dinsdag 11 juni om 18.30 uur alvast een infovergadering om in dialoog te gaan met de buurtbewoners over onze toekomstplannen en over hun klachten."

In de Oostrozebeekse vestiging werken tachtig mensen. Daarnaast heeft het bedrijf nog een vestiging in Dendermonde.