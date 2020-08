Bubbelpicknick in de Mandelmeersen ondanks minder weer een schot in de roos: “Voor herhaling vatbaar” Sam Vanacker

23 augustus 2020

16u47 0 Oostrozebeke Gezelligheid troef zondagmiddag in de Mandelmeersen in Oostrozebeke, waar een tiental ‘bubbels’ in het gras genoten van een uitgebreide bubbelpicknick. Ondanks het wat mindere weer was het evenement, dat georganiseerd werd door het gemeentebestuur in het kader van ‘Ik Zomer West-Vlaams’, een regelrecht schot in de roos.

Er was zondag zowel een bubbelontbijt als een lunchpicknick voorzien in het groen. Voor het ontbijt waren er 35 inschrijvingen, voor de bubbelpicknick daagden 55 Oostrozebekenaars op. De gemeente zorgde niet alleen voor strandstoelen, parasols en wat muzikale animatie, maar stond ook in voor de verdeling van de ontbijt- en lunchpakketten. Daarvoor werd respectievelijk met Pain et Pains en Hoeveslagerij Mandeldaele samengewerkt.

Alleen de drank en de picknickdekens moesten de bezoekers zelf meebrengen. “Heel mooi initiatief”, klonk het bij de bubbel van de familie Baert-De Vlaminck. “Het weer had misschien iets beter gekund, maar we zijn ook wel blij dat het geen 35 graden meer is. Met De Mandelmeersen hebben we een fantastisch stukje natuur in eigen gemeente. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.”

Na de picknick konden de deelnemers nog samen met hun bubbel een wandel- of fietsfotozoektocht doen in eigen gemeente.