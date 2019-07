Brochure focust op Oostrozebeekse Tour de France-helden Valentijn Dumoulein

16 juli 2019

13u39

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Oostrozebeke De Tour de France is volop bezig en dat inspireerde oud-burgemeester Lieven Demedts om in een brochure eens terug te blikken op Oostrozebekenaren en streekgenoten die er ooit aan deelnamen.

“Het gaat om een bundeling van een reeks artikels die ik ooit voor Het Volk schreef”, vertelt Lieven Demedts. “Er verschenen achttien artikels. Daarin schreef ik onder andere over Maurice Lampaeert, de flandrien van Oostrozebeke. Hij is verre familie van de Ingelmunsterse wielrenner Yves Lampaert, die nu voor de tweede keer aan de Tour deelneemt. Ik schreef verder ook een artikel over Julien Lootens, die ze ooit als de eerste flandrien omschreven. Ook Kanegemnaar Briek Schotte, die in 1948 in de Tour tweede werd, komt aan bod. Ook het verborgen verhaal van Gino Bartali komt aan bod.

De brochure heeft de titel ‘Dat waren Toeren, een terugblik op Oostrozebekenaren en streekgenoten in de Tour de France’. Ze is te koop bij de Oostrozebeekse dagbladhandelaar.