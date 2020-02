Brandweer verwijdert bomen die op containerklasjes dreigden te vallen Valentijn Dumoulein

11 februari 2020

11u33 0 Oostrozebeke De brandweer moest dinsdagochtend twee bomen verwijderen die op enkele containerklasjes van basisschool Mandelbloesem dreigden te vallen. Door storm Ciara stonden de bomen gevaarlijk los.

De school nam geen risico en verwittigde de ouders dat de lessen voor het vijfde en zesde leerjaar uitzonderlijk in de eetzaal van de school in de Stationsstraat zouden doorgaan. Dat was maandag de hele dag en op dinsdagvoormiddag ook nog het geval. Er vinden momenteel uitbreidingswerken in de school plaats, waardoor enkele klassen tot het einde van het schooljaar nog in containerklasjes les krijgen. Die staan op een stukje van park De Groene Long, aan de achterkant van de school. Na overleg met de burgemeester en de brandweer werd besloten de leerlingen tijdelijk elders onder te brengen en de bomen te verwijderen.