Brandweer redt paard uit de Mandel: “Anders was het zeker van de koude gestorven” LSI

03 oktober 2020

19u49

Bron: LSI 2 Oostrozebeke In Oostrozebeke is de brandweer er zaterdagavond in geslaagd een paard uit de rivier Mandel te halen. Het veulen was vanuit de weide in het water gesukkeld.

Het paard werd rond 17.15 uur toevallig opgemerkt door een landbouwer. Het was vanuit de weide over een kleine omheining gesprongen en in het water gesukkeld. “Omdat het weer toch nog mee viel, besliste ik om mijn prei te besproeien”, aldus de landbouwer. “Mijn akker is langs de Mandel gelegen. Plots zag ik het paardje in het water staan en ik verwittigde de hulpdiensten. Als ik het niet had opgemerkt, dan was het dier hier wellicht door de koude gestorven. Niemand zou het gezien hebben.”

De brandweer van de zone Midwest kwam ter plaatse om het paard vast te haken en uit het water te tillen. Dat karwei nam enkele uren in beslag. De hulp van het gespecialiseerde dierenredteam van de brandweerzone Westhoek werd ingeroepen, maar die was uiteindelijk niet nodig. Met linten onder de buik van het paard en een haakarm kon het op het droge getild worden. Eigenaar Jean-Philippe Sagaert uit Wielsbeke nam het dier mee voor een check-up.

Al vaker gebeurd

Het is niet voor het eerst dat in de buurt van de Mandelbrug en de Meulebekestraat in Oostrozebeke paarden in de Mandel sukkelen. Sinds de zomer van 2017 gebeurde dat al minstens drie keer eerder. Eens de dieren in het water zitten, raken ze de steile oevers van de Mandel niet meer op.