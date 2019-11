Bouwvakkers vinden tijdens graafwerken Duitse soldatenhelm op speelplaats Valentijn Dumoulein

26 november 2019

18u00 6 Oostrozebeke De werken voor de nieuwbouw van basisschool Mandelbloesem in de Stationsstraat zijn nog maar begonnen of de grond geeft er al zijn geheimen prijs. Bouwvakkers vonden maandag tijdens het graven van een sleuf voor de palen van de nieuwbouw een Duitse soldatenhelm.

“Een mooie vondst die we zeker nog verder zullen laten onderzoeken”, vertelt directrice Ilse Vervaeck. “We willen ons laten informeren en met de opgedane kennis willen we de leerlingen dan meer leren over die periode.” De school kwam al te weten dat het vermoedelijk om een helm uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Oostrozebeke was tijdens de oorlog het decor van verschillende veldslagen, waaronder de Slag om de Leie.