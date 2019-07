Boekenverkoop en terugblik op De Visscherie op Peloezefeesten Valentijn Dumoulein

02 juli 2019

19u48

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Op vrijdag 5 en zondag 7 juli verandert de Peloeze voor het gemeentehuis naar jaarlijkse gewoonte in één groot feestterrein. De Peloezefeesten bieden een gevuld programma voor jong en oud, sportievelingen en muziekliefhebbers.

Op vrijdag verandert de Peloeze omstreeks 13.30 uur in een pop-uptheater met kinderanimatie van Tech-nik-nak. Om 15 uur volgt een tweede show. Tussen 14.30 en 19 uur gaat de traditionele boekenverkoop op de Peloeze van start. Snuisteren tussen boeken en literaire koopjes doen staat voorop. Om 19 uur gaat de 1/8ste trio-triatlon van start, emt dit jaar een wisselbeker en prijs voor de eerste volledige Oostrozebeekse ploeg (zwemmer, fietser en loper). Inschrijven kost 40 euro per ploeg via de gemeentelijke website.

Maïski Molie

Om 20.30 uur is er een concert van De Vlught, om 22 uur gevolgd door een optreden van Maïski Molie. Verder zijn er springkastelen, is de dranktent doorlopend open, zijn er schepijsjes, kunnen kinderen zich gratis schminken en zijn er braadworsten.

De Visscherie

Op zondag 7 juli is er om 10.30 uur de aperitieflezing ‘een terugblik op De Visscherie’ door Els Snick in bibliotheek ’t Kraaiennest. In 2018 verdwenen de gebouwen van feestzaal De Visscherie voor een nieuwbouwproject. Veel Oostrozebekenaren hebben er ooit hun communie of trouwfeest gevierd, sommigen hebben er gewerkt. Maar wie liet het huis ooit bouwen en waarom kwam er zo’n mooie tuin? Hoe kwam het dat Cyriel Verschaeve er vaak vertoefde? Het antwoord kom je te weten op deze lezing.