Bibliotheek telt aantal aanwezigen bij heropening met lege cd-doosjes Charlotte Degezelle

23 mei 2020

12u17 0 Oostrozebeke Bibliotheek ’t Kraaiennest heropent op donderdag 28 mei en dit met de gewone openingsuren. De afhaaldienst wordt stopgezet vanaf woensdag 27 mei dus op dinsdag 26 mei kan je voor het laatste boeken afhalen op afspraak.

Door het coronavirus gaat de heropening gepaard met een reeks maatregelen. Bezoekers gaan op hun eentje, of met maximum één kind, naar de bib. Materialen binnenbrengen doe je via de inleverbus waarna deze drie dagen in quarantaine worden gehouden tot ze virusvrij zijn. Het aantal bezoekers is beperkt. In de inkom vind je een stapel lege cd-doosjes: neem er eentje mee als je binnengaat. Liggen er geen cd-doosjes, wacht dan even of kom later terug. De cd-doosjes worden na gebruik telkens ontsmet.Het is verplicht om de handen te ontsmetten bij de start van je bezoek, een mondmasker is aanbevolen en afstand houden van andere bezoekers en medewerkers een must. Voor je bezoek zoek je best thuis op welke materialen je wil ontlenen want ter plaatse kan je de catalogus enkel raadplegen via je gsm. Voor je start met ontlenen moet je openstaande bedragen of lidgeld betalen en zowel bij de betaalautomaat als bij zelfuitleenschermen zijn aanraakpennen voorzien die regelmatig ontsmet worden. Zelfstandig gebruik van de internetpc’s, inclusief afdrukken, is toegelaten, maar kan enkel voor noodzakelijke documenten/opzoekingen. De toiletten, de koffie- en waterautomaat, de krantenhoek en spelotheek zijn niet toegankelijk. Spellen kunnen wel ontleend worden via de medewerkers.