Belofte maakt schuld: Colruyt ontvangt Bas en zijn klas na ‘klimaatbrief’ Valentijn Dumoulein

26 november 2019

18u35 0 Oostrozebeke Dinsdag was het de grote dag voor de milieubewuste Bas en zijn klasgenootjes. Hij schreef eerder dit jaar een brief naar Colruyt waarin hij het veelvuldige gebruik van plastic aankaartte. De supermarktketen nodigde hem prompt uit om te tonen wat zij op vlak van duurzaamheid allemaal doen.

De kinderen van het vijfde jaar van basisschool Mandelbloesem mochten hun dag beginnen met een zwerfvuilactie terwijl ze naar de supermarkt stapten. Daarna gaf Colruyt een uitleg rond de initiatieven die ze ondernemen om plastic uit de winkel te bannen en er stond ook een quiz op het programma. Afsluiten gebeurde met een gezonde snack. “We hebben vandaag veel bijgeleerd”, zegt Bas. “Ik kon eens met eigen ogen zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Zo zagen we hoe karton er in een grote pers verdwijnt om te worden gerecycleerd. Ze toonden ook hoe sommige producten nu al minder plastic gebruiken in hun verpakkingen.”

Plastic recycleren

Enkele ideeën die Bas aanreikte, vond Colruyt best interessant. “Sommige voeren we nu al uit, andere onderzoeken we en andere zijn niet praktisch uitvoerbaar”, zegt Evelien Bellemans van Colruyt. “Zo kunnen consumenten hier al overtollig plastic achterlaten, dat wij dan recycleren. Er is uiteraard ook de invoering van de herbruikbare zakjes. Mensen die met de fiets komen korting geven kunnen we helaas niet invoeren omdat het praktisch niet controleerbaar is. Maar we stimuleren ons personeel wel om met de fiets te komen werken.”