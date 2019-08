Begraafplaats minder toegankelijk door vergroeningswerken CDR

13 augustus 2019

Tegen 2065 worden de Oostrozebeekse begraafplaatsen langs de Kalbergstraat en op De Ginste omgeturnd tot parkbegraafplaatsen. Die werken verlopen gefaseerd en eind augustus, begin september wordt er gewerkt op de begraafplaats in het centrum. Het is de bedoeling dat deze begraafplaats de komende jaren een stuk groener word, voorzien wordt van urnenvelden, kleinere columbariumelementen en een urnenbos, er een aparte afscheidsruimte komt bij de kinderbegraafplaats en sterretjesweide en achteraan de begraafplaats een afscheidsplaats en strooiweide met zicht op de Mandelvallei. Daarnaast zal de begraafplaats twee extra toegangspunten krijgen: in de Tieltsteenweg en via het park achter de Zilvertorens. In eerste instantie worden straks enkele paden uitgebroken. “Dit om paden in gras aan te leggen volgens het nieuwe ontwerpplan”, klinkt het. “Vervolgens zal er tussen de grafzerken op bepaalde plaatsen beplanting en lavasubstraat worden aangebracht. Dit om de onderhoudslast binnen de perken te houden en een meer uniform beeld te verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk dat beplanting of losse verharding - die voor en tussen de graven werd aangebracht door de nabestaanden - zal verdwijnen.” De begraafplaats zal door deze werken tijdelijk minder toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur excuseert zich nu al voor het eventuele ongemak.