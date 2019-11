Bedrijven riskeren fikse boetes nadat arbeider val van acht meter maakt op site van Unilin Siebe De Voogt

20 november 2019

15u11 0 Oostrozebeke Elektriciteitsbedrijf Bedelec uit Wielsbeke en de Franse firma Devos Contracting staan in de Brugse rechtbank terecht voor een arbeidsongeval op de site van Unilin in Oostrozebeke. Een Franse arbeider raakte drie jaar geleden zwaargewond na een val van acht meter hoog.

Op het gebouw van Unilin in Oostrozebeke moesten op 14 november 2016 zware stroomkabels getrokken worden. Elektriciteitsbedrijf Bedelec uit Wielsbeke en hun Franse onderaannemer Devos Contracting waren verantwoordelijk voor de klus. Rond 7.30 uur verloor een 51-jarige arbeider zijn evenwicht en viel door het glas van een lichtstraat acht meter naar beneden.

Geen beveiliging

Het slachtoffer werd met gebroken wervels, bekken, ribben en een klaplong overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens zijn advocaat kan hij nog altijd niet werken. Het arbeidsauditoraat tilt zwaar aan het dossier. “Arbeidsongevallen op grote hoogte zijn voor ons en de dienst Toezicht op Welzijn op het Werk een prioriteit. We hanteren in zulke dossiers een nultolerantie. In deze zaak kregen de arbeiders geen richtlijnen over hoe ze veilig die elektrische kabels moesten trekken. Ze droegen geen valharnas of andere beschermende kledij. Bovendien was onder die lichtstraat geen vangnet aangebracht en was er geen leuning aanwezig.”

Devos Contracting en Bedelec hangen respectievelijk boetes van 28.800 euro en 21.600 euro boven het hoofd. De Franse firma vraagt grotendeels de vrijspraak. “Unilin was baas van de werf en wist wat er moest gebeuren”, pleitte hun advocaat. “Ons werd nooit gezegd dat de werken op het dak moesten gebeuren. We vertrouwden erop dat er geen gevaren aanwezig waren.”

Ook Bedelec vraagt de vrijspraak. “Onze firma was zelf niet aanwezig op het dak en heeft de info die we van Unilin hebben gekregen doorgegeven aan onze onderaanneming”, aldus hun advocaat. “Eén lichtstraat was niet voorzien van valnetten, maar dat wisten we niet.” Volgens het arbeidsauditoraat heeft Unilin beide firma’s wel degelijk ingelicht over het risico bij de lichtstraten. Vonnis op 18 december.