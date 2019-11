Basisschool Mandelbloesem krijgt ‘zwevende’ nieuwbouw Valentijn Dumoulein

18 november 2019

15u11 0 Oostrozebeke In basisschool Mandelbloesem zijn maandag ingrijpende werken gestart die nog tot het eind van dit schooljaar zullen duren. De vestiging in de Stationsstraat krijgt er een ‘zwevende’ nieuwbouw voor twee klassen bij en grijpt meteen de kans om de bestaande gebouwen te renoveren en kleurrijker te maken.

De gebouwen van de school in de Stationsstraat dateren al van begin vorige eeuw. “Ze waren dus wel eens aan een opknapbeurt toe”, vertelt directrice Ilse Vervaeck. “Dat en het feit dat het aantal leerlingen de komende jaren in stijgende lijn gaat, noopte er ons toe om zowel voor renovatie als voor een nieuwbouw te kiezen.” De vestiging biedt plaats aan leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. In 2017 zaten er nog 189 leerlingen, tegenwoordig ligt dat aantal op 211.

Zes pijlers

“Extra klassen waren dus welgekomen”, vervolgt de directrice. “Daarom hebben we gekozen voor een ‘zwevende’ nieuwbouw, die in het verlengde van het huidige gebouw op zes pijlers komt te staan. Daardoor hebben we er op het gelijkvloers meteen ook een overdekte speelplaats bij. Uitbreiding in oppervlakte was op ons terrein niet mogelijk en dus moesten we creatief zijn met de ruimte die wel beschikbaar is. De nieuwe vleugel zal plaats bieden aan twee grote klaslokalen.”

Van oranjerood naar groen

Door de bouw van de nieuwe lokalen kunnen twee paviljoenen in het oude gebouw straks dienen als zorgklassen en muzische ruimte. Over de hele lengte van het gebouw verdwijnt de dakconstructie en komt er een groot plat dak. “Om uniformiteit na te streven en dat zien we ook terug in de steunkleuren die op extra betonpanelen bovenop de isolatielaag komen”, zegt de directrice. “Aan de straatkant zijn die panelen oranjerood. Dichter richting Groene Long, de gemeentelijke groenzone aan de achterkant van de school, zijn die panelen groen. De bestaande ruimtes krijgen naast een betere isolatie ook dubbele beglazing.” Het project is een ontwerp van de lokale architect Geert Haelewijn.

Containerklasjes

Tijdens de werken, die maandag zijn gestart, kunnen vier klassen van het vierde leerjaar tijdelijk terecht in de vestiging in de Wielsbekestraat. “Al zal dat pas nodig zijn vanaf de tweede fase, die vanaf januari 2020 van start gaat”, aldus Ilse. “Twee klassen van het vijfde en zesde leerjaar zullen vanaf dan tot het einde van het schooljaar in containerklasjes terecht kunnen. Die plaatsen we in de Groene Long, de gemeentelijke groenzone die in het verlengde van onze speelplaats ligt. We gaan nog wat kleinere struiken verwijderen zodat het zicht op die zone beter wordt.”

Aan de werken is een prijskaartje van 1 miljoen euro verbonden. Het project wordt via Ageon door de Vlaamse overheid voor zeventig procent gesubsidieerd.