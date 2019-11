Bas (10) schrijft bezorgde brief naar Colruyt over gebruik van plastic. Nu mag hij met klas op bezoek in de supermarkt en meer ideetjes geven Valentijn Dumoulein

12u12 0 Oostrozebeke Toen de 10-jarige Bas uit Oostrozebeke dit voorjaar met zijn mama in de Colruyt aan het winkelen was, ergerde hij zich er aan het veelvuldig gebruik van plastic. Het zat de jongen zó dwars dat hij in een brief aan de supermarktketen een paar voorstellen deed om de kwestie aan te pakken. Colruyt aanvaardt nu die uitgestoken hand en nodigt Bas en zijn klasgenootjes binnenkort uit om zelf eens te kijken wat de supermarktketen op vlak van duurzaamheid allemaal doet en nog wil veranderen.

“Beste Colruyt, we moeten met ons allen beter zorg dragen voor onze planeet. There is no planet B!” Met die duidelijke boodschap opent de brief van Bas Vandenheede, gevolgd door een opsomming van wat hij in de supermarkt graag anders zou zien: “Papieren zakjes voor groenten en fruit, verpak niet alles per twee in plastic, gebruik kartonnen bordjes om aan te duiden dat iets per twee verkocht mag worden, meer yoghurt in glazen potten en korting voor mensen die met de fiets komen.”

We geloven zo sterk in je ideeën dat we je jou en je klas heel graag uitnodigen om er over te praten en om jullie een rondleiding te geven Colruyt

Charmant in al zijn eenvoud, maar ook doeltreffend. Tegen de verwachtingen in kreeg de jongen enkele maanden later een antwoord. “Jouw ideetjes zijn zó slim bedacht dat we er toch direct met enkele collega’s moesten naar kijken”, klonk het bij Colruyt. “Voor onze groenten en fruit zijn we ondertussen overgestapt op herbruikbare zakjes, maar verpakkingen zijn zeker iets waar we nog veel meer kunnen aan veranderen. We geloven zo sterk in je ideeën dat we je jou en je klas heel graag uitnodigen om er over te praten en om jullie een rondleiding te geven, zodat we jullie kunnen tonen wat we al allemaal doen om te zorgen dat we nog lang kunnen genieten van onze planeet.”

Zwerfvuilactie

Zodoende mag Bas met 17 klasgenootjes binnenkort op bezoek in de lokale Colruyt. Op het programma staan een zwerfvuilactie, maar ook een rondgang in de winkel waarbij ze uitleg krijgen over wat er rond duurzaamheid al gebeurt. Afsluiten gebeurt met een gezonde lunch.

Zelf kan de jongen nog steeds niet geloven dat zijn brief tot bij de dienst Duurzaamheid van de supermarkt is geraakt. “Ik had op Karrewiet (het jeugdjournaal van Ketnet, red.) al veel gezien over milieuvervuiling en duurzaamheid, maar ook over de klimaatmarsen”, zegt de jongen. “Tijdens mijn bezoek aan de supermarkt viel het op dat er nog veel werk aan de winkel was. Ik was echt boos dat er zoveel plasticverbruik was en besloot daarom die brief te sturen. Ik ben blij en trots dat ze naar mij hebben geluisterd en kijk er naar uit om hen te bezoeken. Het is goed dat er al iets is gebeurd rond herbruikbare zakjes, maar ik zal hen zeker nog eens aanspreken over de andere opmerkingen in mijn brief.”

Ik ben blij en trots dat ze naar mij hebben geluisterd en kijk er naar uit om hen te bezoeken. Het is goed dat er al iets is gebeurd rond herbruikbare zakjes, maar ik zal hen zeker nog eens aanspreken over de andere opmerkingen in mijn brief Bas Vandenheede

Geen ‘geitenwollensokkentypes’

Waar dat engagement vandaan komt? Papa Jeroen en mama Melanie weten het ook niet meteen. “Bas is een dierenvriend en houdt van de natuur, maar we zijn zeker geen ‘geitenwollensokkentypes’. We proberen thuis weliswaar milieubewust te zijn en gebruiken bijvoorbeeld geen flessenwater en eten geregeld biogroenten en-fruit, maar ik denk niet dat we daarin veel verschillen van een doorsnee gezin”, zeggen ze. “Er is de jongste tijd wel wat meer aandacht in de media aan besteed en het bewustzijn bij de jeugd is daardoor ook gegroeid. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Het is wel mooi om te zien dat de supermarkt zijn brief beantwoordt en open staat voor suggesties van de jeugd.”