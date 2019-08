Bar du VergeR van start ondanks overlijden van één van de initiatiefnemers: “Manu is vanuit de hemel wellicht heel trots op ons” CDR

17 augustus 2019

09u27 0 Oostrozebeke Sinds dit weekend heeft Oostrozebeke met Bar du VergeR zijn eigen zomerbar. En hoewel een dergelijk initiatief vooral gelinkt wordt met leute en plezier, gaat Bar du VergeR ook gepaard met heel wat emotie. Eén van de initiatiefnemers, Emmanuel Notterdaeme, liet vorige maand het leven bij een motorongeval. Maar zijn kompanen kregen het fiat van zijn ouders en partner om toch door te zetten met Bar dur VergeR .

Naar een naam voor hun zomerbar op de Ginste moesten de buren niet ver zoeken. Bar du VergeR, Frans voor boomgaard, ligt langs de Boomgaardstraat, tussen de velden bomvol fruitbomen en op een weide waar ook appel- en perenbomen groeien. Maar de voorbereidingen namen daarentegen wel ruim een jaar in beslag. “Het idee is ontstaan tussen pot en pint, op een instuif”, vertellen Pascal Tyberghien, Dieter Opsomer, Sam Retsin en Miguel Landuyt. “Aanvankelijk dachten we aan een vrij kleinschalig initiatief om de buurt wat bijeen te brengen. De Ginste heeft namelijk geen café meer en echt veel activiteiten zijn er hier ook niet te doen. Maar al snel namen onze plannen andere proporties aan doordat het idee overal zo warm onthaald werd en we overal medewerking kregen. Een landbouwer stelde zijn weide ter beschikking, in totaal 60 lokale bedrijven, met de lokale garagist Filip De Smet op kop, verlenen hun medewerking en de KSA van Wakken en de plaatselijke Chiro toonden zich bereid om de handen uit de mouwen te steken. Zelf gingen we aan de slag om al het meubilair, van tafels over stoelen tot de bar, te maken.”

Maar toen de voorbereidingen op hun hoogtepunt waren, sloeg het noodlot toe. Op 12 juli kwam Emmanuel Notterdaeme om het leven bij een motorongeval. Hij was vanaf het prille begin één van de drijvende krachten achter Bar du VergeR. “Zijn overlijden kwam heel hard aan bij ons. We waren op voorhand al goeie buren en kameraden, maar Bar du VergeR heeft ons alleen maar dichter gebracht. En nu moesten we Manu afgeven.” De zomerbar stond echter nooit ter discussie. “We kregen al snel het fiat van Manu zijn ouders en vriendin om verder te gaan met Bar du VergeR. Dat is wat hij zelf ook zou willen. Ze lieten ons recent nog weten dat Manu vanuit de hemel wellicht heel trots op ons is. Wij zien de zomerbar een beetje als eerbetoon aan hem.” Emmanuel is ook permanent aanwezig want zijn foto siert de bar. “Hij kijkt toe op wat we hier realiseren”, aldus het kwartet.

Bar du VergeR is dit weekend te bezoeken en ook op 23, 24 en 25 augustus. Dit telkens vanaf 15 uur. De zomerbar heeft een capaciteit van zo’n 500 personen. “Er zijn volop hapjes en drankjes, dj Joeri zorgt voor de muziek, voor de kinderen zijn er springkastelen en een schminkstand en we voorzagen een ruime parking. We hopen van Bar du VergeR een jaarlijkse traditie te maken en zetten dan ook alles op alles om geen overlast te veroorzaken voor de buurt. Daarom sluiten we telkens om 1 uur en er is ook security die steeds een oogje in het zeil houdt.”

Meer op de Facebookpagina Bar du vergeR.