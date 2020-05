Auto vliegt door haag na botsing met tractor van groendienst LSI

28 mei 2020

16u49

Bron: LSI 0 Oostrozebeke In Oostrozebeke is donderdagnamiddag bij een ongeval een auto in een haag beland. Een tractor van de gemeentelijke groendienst kantelde door de botsing. Een gemeente-arbeider raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op het kruispunt van de Wielsbekestraat (N357) en de Rozenbergstraat. Een kleine tractor van de groendienst van de gemeente wou linksaf de Rozenbergstraat inslaan richting containerpark en De Ginste. Enkele achteropkomende wagens moesten daardoor vertragen. Een automobilist in een Hyundai Xi20 merkte niet op dat de tractor linksaf wou indraaien en startte een inhaalmanoeuvre om de wagens en de tractor in te halen. Daarbij kwam het tot een aanrijding. Door de klap kantelde de kleine tractor en vloog de auto naar de andere kant van de weg. Een paaltje werd uit de grond gerukt en de wagen kwam in de haag van een woning tot stilstand. De gemeente-arbeider raakte lichtgewond, het koppel uit Ravels in de auto bleef ongedeerd, maar was wel onder de indruk van het ongeval. Ze waren naar hun geboortestreek afgezakt om een bezoekje te brengen aan de graven van hun ouders op het kerkhof van Ingelmunster.