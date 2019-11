Auto rijdt tegen paal, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf VHS

11 november 2019

07u02 0 Oostrozebeke De politie spoort een voertuig op dat zondagavond in Oostrozebeke tegen een paal is gereden. Ondanks de zware schade pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde rond 20 uur langs de Vaartstraat in Oostrozebeke. In nog onbekende omstandigheden verloor een automobilist daar de controle over zijn of haar voertuig. De wagen botste tegen een paal die afknakte. De elektriciteitsdraden bovenaan verhinderden dat de paal op de rijweg terechtkwam. Ondanks het feit dat het aanrijdende voertuig zware schade moet opgelopen hebben, pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf. De politie zocht in de omgeving nog naar de wagen in kwestie maar voor zover bekend, leverde dat niks op.