Asbest dat verspreid werd over landbouwveld, nog steeds niet opgeruimd Redactie

16 juli 2019

20u46 0 Oostrozebeke Het asbest dat een landbouwer uit Oostrozebeke uitgestrooid had over zijn landbouwveld in Hulste, is nog steeds niet opgeruimd. De landbouwer had tot maandag gekregen om het asbest weg te halen, maar dat is dus niet gebeurd.

“Het gaat om resten van kippenstallen die eerder waren afgebrand, met daartussen golfplaten met asbest, die hij over zijn veld had verspreid”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Het waren buurtbewoners die ons op de hoogte brachten.”

“Asbest is enorm kankerverwekkend, en vormt dus een gevaar voor de volksgezondheid. We hebben de eigenaar meteen opgedragen om tegen maandag alles te laten opruimen door een gespecialiseerde firma. Op burgemeestersbevel werd de straat afgezet, en het veld afgespannen. Er werd ook een pv opgesteld.”

Bij controle maandag door de milieudienst en een asbestdeskundige werd echter vastgesteld dat niet alles weggehaald is. “Daarom hebben we nu een aanmaning uitgeschreven waarbij die de landbouwer opdraagt om de bodem op korte termijn te laten saneren door een gespecialiseerde firma. Er is door de politie en milieu-inspectie opnieuw een pv opgesteld”, zegt Naert. “Daarnaast zijn ook bodemstalen genomen om te kunnen onderzoeken of er asbest in de grond zit, en in welke mate.”

“We volgen de zaak sowieso heel nauwgezet op. We krijgen vaak vragen, van bezorgde buurtbewoners. Terecht ook. Zelf vind ik het ronduit frappant dat iemand in deze tijd, wanneer iedereen maar al te goed weet hoe ongezond asbest is, dit nog doet.”

Buurtbewoners willen niet met naam en toenaam in de krant. “Maar we hopen wel dat hier een straf voor komt, dit kan niet.”

Volgens de landbouwer zelf gaat het enkel om wat ‘korstmossen’, en worden de feiten enorm opgeblazen.