Aldi dient aanvraag in voor nieuwbouw op site oude slachthuis Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

13u32 2 Oostrozebeke Supermarktketen Aldi heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwbouw langs de Ingelmunstersteenweg, op de site van het oude slachthuis.

“Tot op vandaag hebben we daar nog geen officiële vergunning voor ontvangen en het openbaar onderzoek loopt nog”, vertelt Aldi-woordvoerder Jason Sevestre. “Veel kan ik daar dus nog niet over kwijt, maar wel dat een nieuwe Aldi in Oostrozebeke deel uitmaakt van de modernisering van ons winkelpark. We merken dat de huidige winkel te klein wordt en niet meer voldoet aan de verwachtingen van onze klanten. Elk jaar moderniseren we ongeveer tien procent van onze 450 winkels. Ook de uitbreiding van ons assortiment naar ongeveer 1.400 producten kadert daarin. Een belangrijk aandeel gaat hier naar ons aanbod verse producten: een uitgebreid assortiment aan verse groeten en fruit, een open bakkerij met een uitgebreid aanbod aan verse broodjes, gebak en koeken. Dit vormt dan ook het hoofdzakelijkste argument waarom elke modernisering gepaard gaat met een uitbreiding.”

Volgt er groen licht voor de nieuwbouw, dan zal de nieuwe Aldi ruim twee keer zo ruim zijn als de bestaande vestiging in de Wielsbekestraat. Oppositiepartij Inspraak.nu vroeg op de gemeenteraad of het bestuur weet had van het dossier, wat door de aanvraag het geval is