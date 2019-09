75ste Herfstcriterium strikt Remco Evenepoel Valentijn Dumoulein

10 september 2019

Geen Yves Lampaert op het 75ste Herfstcriterium op maandag 7 oktober in Oostrozebeke, maar de organisatie kon met Remco Evenepoel een andere grote klepper voor de wielerwedstrijd strikken.

Het jonge wielertalent van Deceuninck-Quick-Step doet eind september nog een gooi naar de wereldtitel, maar is op 7 oktober dus te vinden op het feestelijke 75ste Herfstcriterium in Oostrozebeke. Het gaat om een wedstrijd voor eliterenners aangevuld met beloften. Evenepoel zal in Oostrozebeke vergezeld worden door een cameraploeg van de VIER-talkshow Gert Late Night. Zij werken samen aan een project. Ook renner Xandro Meurisse bevestigde al zijn komst naar het Herfstcriterium. De organisatie zet ook alles op alles om wielericoon Eddy Merckx naar de sponsoravond te krijgen, maar daar is op dit moment nog geen zekerheid over.

De 75ste jubileumeditie brengt op passende wijze hulde aan zijn geschiedenis. In de voormiddag zullen alle oud-winnaars extra gehuldigd worden.

Meer info: www.herfstcriteriumoostrozebeke.be