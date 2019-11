14 maanden cel met uitstel voor bestelwageninbrekers Alexander Haezebrouck

04 november 2019

12u50 0 Oostrozebeke Twee Franse inbrekers zijn elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden met uitstel voor verschillende inbraken in bestelwagens. Het duo werd gezien op camerabeelden in de nacht van 11 op 12 september vorig jaar toen ze aan het inbreken waren in een bestelwagen in Oostrozebeke. Ze gingen er telkens met duur werkmateriaal vandoor.

Op de camerabeelden was te zien hoe een Renault Kangoo met Franse nummerplaat stopte. Een man brak binnen in een geparkeerde bestelwagen en ging aan de haal met werkmateriaal. Een dag later controleerde de politie hun auto op de parking langs de E17 in Marke. In hun auto vond de politie tal van gestolen werkmateriaal. Op 12 september vorig jaar sloegen ze ook toe in een bestelwagen van een elektrozaak in Oostrozebeke, net zoals in de nacht van 16 op 17 augustus 2018. Ze sloegen ook toe in Laarne en in Kortrijk. Naast de celstraf moeten ze aan de slachtoffers in totaal 5.700 euro aan schade terugbetalen.