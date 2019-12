10 maanden cel voor stalker die niet stopt na eerste vonnis Alexander Haezebrouck

23 december 2019

15u20 0 Oostrozebeke Een 28-jarige man uit Oostrozebeke is nogmaals veroordeeld voor het belagen en lastig vallen van twee dames. De man werd in 2017 al veroordeeld voor het lastig vallen van vrouwen, maar hij deed daarna gewoon verder. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden.

De28-jarige man stalkte lange tijd twee jongedames. Hij bestookte hen met telefoontjes, sms’en en zocht hen herhaaldelijk op sociale media op. De man werd in 2017 al veroordeeld voor dezelfde feiten. Maar de straf die hij toen kreeg, een straf met uitstel, maakte duidelijk geen indruk. Hij is daarna gewoon verder blijven doen. “Het gaat hier om een ernstige vorm van belaging waarbij enkel een effectieve straf soelaas kan brengen”, zei het openbaar ministerie. De rechter is daarin gevolgd en legde Jeffrey B. nu een effectieve celstraf van tien maanden op. Hij moet ook een geldboete van 1.000 euro betalen.