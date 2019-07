't Blatend Schaapje lanceert schapenijs Koppel maakt op ambachtelijke wijze schapenijs, -kaas en -yoghurt Valentijn Dumoulein

29 juli 2019

18u16

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Leen Vynckier en Matthias Lefebvre (31) baten al tien jaar een schapenboerderij, maar sinds kort produceren ze ook hun eigen schapenkaas, -yoghurt en zelfs -ijs. Uniek in de regio en een nieuwe, alternatieve manier om aan landbouw te doen.

Op het domein van Matthias en Leen in de Berkstraat lopen er zestig schapen en nog eens negentig lammetjes rond. Vroeger hadden ze voornamelijk vleesschapen, nu is het gros bedoeld voor melk en afgeleide producten. Onder de noemer ’t Blatend Schaapje verkopen ze voortaan hun ambachtelijk gemaakte voedingswaren.

Vlees- en melkschapen

“Ik koesterde lang de droom om in Frankrijk een eigen schapenboerderij te beginnen, maar dat vergt uiteraard een zeker kapitaal en daarnaast wilde mijn vrouw liever dichter bij familie en vrienden blijven”, vertelt Matthias. “Na mijn graduaat elektrische installaties heb ik les gevolgd aan de landbouwschool, waar ik mij tijdens een avondcursus specialiseerde in schapenhouderij. We zijn gestart met vleesschapen in Wielsbeke en drie jaar geleden verhuisde we naar De Ginste in Oostrozebeke. Sinds dit voorjaar focussen we ons ons voortaan bewust op de verwerking van melk.” Matthias is op vandaag nog zelfstandig elektricien en blijft dat beroep ook verder in combinatie met ’t Blatend Schaapje uitoefenen. Leen is wel voltijds aan de slag gegaan in het melkbedrijf. “Ik stond in het onderwijs, maar daar was het niet evident een permanente functie te vinden en dus ga ik voluit voor deze nieuwe uitdaging”, zegt ze.

Brandnetel of kruiden

Het koppel staat in voor het hele productieproces. “Alles verloopt hier ambachtelijk”, vertelt Matthias. “We zijn sinds maart gestart met de productie van kaas en hebben daar ook een speciale cursus voor gevolgd, maar de bollen moeten zeker nog tot augustus rijpen voor ze klaar zijn en we ze kunnen verkopen. De kaas is verkrijgbaar in verschillende smaken, van natuurlijk tot met brandnetel, gemengde tuinkruiden of Provençaalse kruiden. De smaak neigt naar die van Gouda-kaas. We hebben ook yoghurt verkrijgbaar in de smaken aardbei, framboos of natuur.”

We voegen geen poeder, chemische stoffen, room of bewaarmiddelen toe, maar werken met puur natuurlijke producten. Matthias Lefebvre

Schapenijs

Unieker is het schapenijs die ze maken. “Er zijn slechts een paar mensen die dat in ons land doen”, zegt Leen. “Vanille en chocolade zijn de smaken die nu verkrijgbaar zijn. We voegen geen poeder, chemische stoffen, room of bewaarmiddelen toe, maar werken met puur natuurlijke producten. We hebben daarbij hulp gekregen van meesterijsmaker Stefan Devroede uit Arendonk. Hij won twee jaar geleden nog de Gouden IJspatel voor het lekkerste ijs en leerde het vak in Italië. Hij was meteen enthousiast om te helpen, want werken met schapenmelk was voor hem ook een primeur.”

“Schapenmelk en de afgeleide producten zijn bovendien handig voor mensen die allergisch zijn aan koeienmelk”, vervolgt Leen. “De smaak neigt naar die van koeienmelk. Het vetpercentage ligt hoger, al gaat het hier wel om natuurlijke vetten en die verwerkt je lichaam vlugger. Ook hygiëne dragen we hoog in het vaandel. Het Federaal Voedselagentschap heet ons alle nodige vergunningen bezorgd.

Zomerbar

De kaas, yoghurt en het ijs zijn bij Leen en Mattthias in de Berkenstraat 7 te koop. “Op termijn willen we een hangar vooraan ombouwen tot winkeltje”, zegt het koppel. “Mensen kunnen tot donderdagavond 17 uur iets bestellen en dat elke zaterdag van 9 tot 12 uur bij ons ophalen. Uiteraard hebben we ook wat producten op reserve, die dan te koop zijn. We willen onze producten daarnaast ook via traiteurs, bakkers en beenhouwers verdelen. We werken ook samen met Bar Du Verger, een zomerbar hier op de Ginste, waar onze producten te koop zullen zijn.”

Meer info via www.blatendschaapje.be.