‘Nieuwe’ parking De Visscherie opengesteld Valentijn Dumoulein

20 augustus 2020

15u27 0 Oostrozebeke Het is al even een publiek geheim, maar sinds kort is het mogelijk te parkeren aan de achterkant van voormalige feestzaal De Visscherie in de Stationsstraat in Oostrozebeke.

De leegstaande feestzaal maakte plaats voor een nieuw appartementencomplex en ook de horecazaak in het park achter de zaal is ondertussen gesloopt. De gemeente kwam tot een overeenkomst met projectontwikkelaar KUB om de achterliggende parkzone en de bijhorende parking te verwerven. Ze betaalde ook 50.000 euro voor het opruimen en inzaaien van het terrein waar vroeger de horecazaak in het park stond.

Ondertussen is de parking achteraan De Visscherie opengesteld voor het publiek. Een opluchting voor wie niet meteen parking in de Stationsstraat vindt. Die kreeg onlangs ook nieuwe fietssuggestiestroken. “Zo willen we de parkeermogelijkheden in de buurt verbeteren”, vertellen burgemeester Luc Derudder en schepen Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). We gaan personeel van nabijgelegen basisschool Mandelbloesem vragen daar te parkeren in plaats van in de Stationsstraat en ook bewoners van de appartementsblokken kunnen daar parkeren om de Stationsstraat te ontlasten. We beseffen dat we daarbij niet voor iedereen goed kunnen doen – onder andere kortparkeren voor bepaalde zaken zal niet langer mogelijk zijn – maar we zijn bereid mee te zoeken naar goede oplossingen om parkeerproblemen te vermijden.”

Op langere termijn wordt ook het park van een paar hectare opengesteld voor het publiek. Er volgt nu eerst nog een grote opknap- en snoeibeurt en de aanleg van wandelpaden en nieuwe bebossing. De gemeente trekt daar 19.000 euro voor uit.