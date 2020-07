Kinderkosmonaut kleurt muur van kinderopvang De Wiemkes

Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

11u42 0 Oostrozebeke Wie langs buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes in Oostrozebeke passeert, zal merken dat de muur in een kleurrijk nieuw kleedje steekt. Grafitti-kunstenaar Jonas Tuch heeft er de voorbije week een kinderkosmonaut op geschilderd.

“De muur moest toch een nieuw laagje verf krijgen, dus besloten we eens iets extra te doen waar ook de inwoners van kunnen meegenieten”, zegt jeugdschepen Jonas Van D’huynslager. “We besloten het Antwerpse Treepack in te schakelen. Zij sturen straatkunstenaars uit naar een opdracht die bij hen past. In dit geval kregen we Jonas Tuch op bezoek en die kreeg voor de gelegenheid hulp van een Amerikaanse collega.”

Oostrozebeeks landschap

De gemeente gaf in grote lijnen mee in welk thema het kunstwerk moest zijn. “Het moest uiteraard iets met het thema kinderen te maken hebben, dus besloot ik een kinderkosmonaut te schilderen”, legt Jonas uit. “Je kunt hem zien liggen in een landschap dat ik gebaseerd heb op een foto van Oostrozebeke. De kosmonaut is aan het dromen van allerlei leuke dingen, zoals een LEGO-blokje, teddybeer, dinosaurusknuffel,... Ook de formule F= MA staat er op, een verwijzing naar de tweede zwaartekrachtwet van Newton. Aangezien een kosmonaut in de ruimte loskomt van de zwaartekracht vond ik het wel toepasselijk.”