Ingelmunsterse en Oostrozebeekse scholen zoeken vrijwilligers voor noodopvang van schoolkinderen

Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

11u34 48 Oostrozebeke De Onze-Lieve-Vrouwschool in Ingelmunster en de Ginsteschool en basisschool Mandelbloesem in Oostrozebeke zoeken helpende handen voor de noodopvang van schoolkinderen.

De Onze-Lieve-Vrouwschool in de Brigandsstraat start vrijdag met zes klasjes. “Goed voor 120 kinderen en we hebben daar de nodige maatregelen voor getroffen”, zegt directeur Bruno Six. “Alleen komen we nog helpende handen tekort bij de voor- en naschoolse opvang van kinderen die geen les krijgen, maar wiens ouders wel weer moeten werken. Wie zich aanmeldt, moet zich tussen 7 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 18 uur kunnen vrijmaken. We werken het liefst met vrijwilligers die zich voor langere tijd kunnen engageren, zodat we geen verloop hebben. Mensen die tot een risicogroep behoren, mogen dit niet doen.” Wie de OLV-school kan helpen, mag mailen naar bruno.six@prizma.be of bellen op 0476/34.56.88.

Mandelbloesem en Ginsteschool

Ook in Oostrozebeke zijn er vrijwilligers te kort voor de noodopvang van kinderen, maar dan vanaf maandag 18 mei. Wie wil helpen, kan iets laten weten via een invulformulier op www.oostrozebeke.be. De scholen zoeken hulp voor opvang tussen 6.40 en 8.30 uur en 15.30 en 19 uur in Mandelbloesem. Dat is ook nodig voor het middagtoezicht tussen 12.30 en 13.30 uur in zowel Mandelbloesem als de Ginsteschool. Op het formulier kun je aanduiden welke momenten je beschikbaar bent.

Voor, tijdens en na de schooluren worden contactbubbels gemaakt. De scholen streven ernaar vrijwilligers te koppelen aan één vaste contactbubbel zolang de maatregelen duren.