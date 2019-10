“Go! Go! Remco”: Gert Verhulst en James Cooke moedigen Evenepoel aan op 75ste Herfstcriterium Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

15u55 24 Oostrozebeke Geen Eddy Merckx aan de start van het 75ste Herfscriterium. De Kannibaal meldde zich ziek, maar dat kon de pret aan de start in de Hoogstraat niet vergallen. De Oostrozebekenaren konden zich namelijk wel vergapen aan Gert Verhulst en James Cooke, die met een cameraploeg wielervedette Remco Evenepoel volgden voor Gert Late Night.

Niet eregasten als Michel Pollentier, Wim Vansevenant of Roger Decock of renners als Viktor Campenaerts en Stijn Steels gingen maandagnamiddag met de meeste aandacht lopen. Wel Remco Evenepoel, die er met James Cooke en Gert Verhulst plots twee fervente supporters bij kreeg. “Remco is een week te gast bij Gert Late Night en daarom kwamen ze hem ook bij ons even volgen”, vertelt Chris Devos van de organisatie. “Normaal zouden ze met een helikopter naar hier vliegen omdat ze na de koers vlug weer voor opnames in Antwerpen moesten zijn, maar dat plan ging uiteindelijk toch niet door.”

Gert en James zorgden bij de voorstelling van de renners en aan de start al voor de nodige ambiance door met een spandoek voor Remco op te dagen. ‘Go! Go! Rem...Co’ stond er geschreven. James en Gert mochten de koers op gang ‘vlaggen’ en namen tussendoor ook de tijd voor enkele selfies. Het verslag van hun belevenissen in Oostrozebeke zie je vanavond om 21.30 uur in Gert Late Night, maar wij konden al enkele beelden ter plaatse schieten.