‘Blikvanger’ op Gemeenteplein vestigt aandacht op zwerfvuilproblematiek Valentijn Dumoulein

09 oktober 2020

11u33 0 Oostrozebeke Sinds kort prijkt er op het Gemeenteplein een ‘blikvanger’, die de aandacht op de zwerfvuilproblematiek vestigt.

De ‘blikvanger’ is een gigantisch blik dat de aandacht van passanten moet trekken en hen doen nadenken over het wegwerpen van afval. Ook aan de glasbollen is een extra sensibiliserend bord geplaatst. Het blik staat er naar aanleiding van de Week van de Handhaving, waarbij er extra controles op zwerfvuil en sluikstorten zijn. Iedere Oostrozebekenaar kreeg deze week ook een postkaartje in de brievenbus om de problematiek nog eens onder de aandacht te brengen. Op de voorkant wordt één van de lokale Mooimakers in de schijnwerpers gezet. Die vrijwilliger helpt om de gemeente netjes te houden.