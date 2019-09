Zwembad De Valkaart gaat op 27 september weer open na vier maanden renovatiewerken Siebe De Voogt

04 september 2019

15u52 0 Oostkamp Het zwembad De Valkaart in Oostkamp gaat op vrijdag 27 september opnieuw open voor het publiek. Vier maanden lang onderging het complex een grondige opknapbeurt.

Na de problemen met het zwembad in 2016 werd duidelijk dat grondigere werken nodig waren om het complex open te kunnen houden. Samen met beheerder Farys werd geopteerd voor een heel grondige renovatie, maar na de marktbevraging werd duidelijk dat de kosten hoger zouden oplopen dan gedacht. Het gemeentebestuur besliste bijgevolg om enkel de hoogstnoodzakelijke werken uit te voeren. Het zwembad zou op die manier nog een vijftal jaar verder kunnen gebruikt worden.

De voorbereiding van de werken verliep niet van een leien dakje. In april stapte een arbeider op een buis, waardoor een lek ontstond. Het zwembad moest leeggehaald worden en was de volledige paasvakantie dicht. Tijdens de renovatiewerken was het de bedoeling dat het zwembad zou gevuld blijven, maar bij een controle werd vastgesteld dat enkele tegels op de bodem waren losgekomen tijdens de herstellingswerken. Het gevolg was dat het zwembad bij de start van de werken, op 20 mei, toch opnieuw volledig moest leeggepompt worden. Een vertraging voor de renovatiewerken leverde dat uiteindelijk niet op. Meer zelfs: aanvankelijk zou het zwembad tegen oktober opnieuw opengaan. 27 september is dus iets vroeger dan verwacht.