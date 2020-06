Zuurstofpomp moet vissterfte in kanaal Gent-Brugge-Oostende oplossen Siebe De Voogt

23 juni 2020

15u52 5 Oostkamp Sinds enkele dagen drijven in het kanaal tussen Beernem en Brugge heel wat dode vissen rond. De vissterfte zorgt voor een onaangename geur in de omgeving. Om het probleem aan te pakken is de Vlaamse Waterweg samen met het Agentschap Natuur en Bos, het bedrijf Air Liquide en de Vlaamse Milieumaatschappij begonnen met extra zuurstof in het water te pompen.

Het is een jaarlijkse wederkerend fenomeen. Felle onweders en hevige regenval na een periode van droogte zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte in het water van kanalen en rivieren drastisch daalt. De bacteriële en organische verschuivingen zorgen niet alleen voor een onaangename geur, maar ook voor heel wat vissterfte. Sinds het weekend drijven in het kanaal Gent-Brugge-Oostende heel wat dode vissen op het wateroppervlak tussen Beernem en Brugge.

De Vlaamse Waterweg plaatste dinsdagmorgen samen met het Agentschap Natuur en Bos, het bedrijf Air Liquide en de Vlaamse Milieumaatschappij een speciale pomp aan het kanaal ter hoogte van Ten Briele in Sint-Michiels. Met een grote tank en zes roosters wordt het kanaalwater vijf dagen lang onafgebroken geïnjecteerd met zuurstof. “We hopen daarmee de vissterfte te stoppen”, klinkt het.