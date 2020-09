Zuid-Amerikaanse inbrekers riskeren 30 maanden cel nadat ze door politie uit boom worden geplukt langs E403 Siebe De Voogt

03 september 2020

15u03 0 Oostkamp Twee Zuid-Amerikaanse inbrekers zijn vorig jaar op een wel erg bijzondere manier gearresteerd na een woninginbraak in Oostkamp. Met behulp van een speurhond kon de wegpolitie beide mannen uit een boom plukken langs de E403. Ze riskeren 30 maanden cel.

Een alerte burger zag op 22 oktober vorig jaar een verdachte wagen met Franse nummerplaat de oprit van zijn buurman oprijden. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij het licht van zaklampen in de woning. “Hij wist dat zijn buurman niet thuis was en verwittigde dus de politie", vertelde de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Bij aankomst stelden zij vast dat de motor van de wagen nog warm was. Van de inbrekers was echter geen spoor meer.”

Boom

De politie zette meteen een grote klopjacht op in de buurt. Met de hulp van een speurhond konden ze even later twee verdachten lokaliseren. Ze bleken zich te hebben verstopt in een boom langs de E403. De Cubaan L.S. (20) had een rode ski-jas aan. Zijn Chileense kompaan E.M. (19) had dan weer een polsuurwerk om. De goederen bleken kort voordien te zijn gestolen bij de inbraak. Onderzoek wees uit dat L.S. op 12 oktober was aangekomen in België. Diezelfde dag vond al een inbraak plaats in Ranst, waar hij volgens het parket op basis van zijn gsm-verkeer aanwezig was.

E.M. kwam een dag later aan met het vliegtuig. Naast de inbraak in Oostkamp kon hij met zijn kompaan nog gelinkt worden aan vijf andere inbraken die in oktober vastgesteld werden in Brugge en Wevelgem. Op die eerste plaats werden onder meer schoensporen van de verdachten teruggevonden. Beide inbrekers hangt 30 maanden cel boven het hoofd. L.S. bekende alle inbraken, behalve die in Ranst. Zijn kompaan legde volledige bekentenissen af. Hun advocaten Mathieu Langerock en Silke Brutin vroegen om een straf met uitstel. Vonnis op 1 oktober.