Zondag 32ste editie van Superprestige veldrijden in Baliebrugge: gratis tickets voor Oostkampenaren nog tot en met vrijdag aan te vragen Siebe De Voogt

31 oktober 2019

10u14 0 Oostkamp In de wijk Baliebrugge in Ruddervoorde vindt zondag de 32ste editie plaats van de Superprestige veldrijden. Oostkampenaren krijgen opnieuw gratis toegang en hebben nog tot en met vrijdag de tijd om hun ticket aan te vragen. In de omgeving van het parcours gelden tijdelijke verkeersmaatregelen.

De Superprestige veldrijden lokt elk jaar duizenden fans naar het domein van de familie Pyfferoen. Net als de voorgaande jaren krijgen inwoners van Oostkamp opnieuw gratis toegang tot het parcours. Nog tot en met vrijdag kunnen tickets aangevraagd worden op de website van de organisatie. Met het ticket en je identiteitskaart geraak je zondag zonder te betalen binnen. Door de veldrit gelden in Baliebrugge tussen 8 en 20 uur ook tijdelijke verkeersmaatregelen. De Torhoutsestraat zal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tussen de Reigatstraat en het kruispunt met de Hogestraat en Westkantstraat. Supporters van de cyclocross mogen wel door om tot bij de parkings te geraken. Een omleiding voor het doorgaand verkeer is voorzien via de Reigatstraat en Westkantstraat. In de Vrijgeweidestraat en het stuk van de Groenhovestraat tussen de Vrijgeweidestraat en Velddamstraat zal geen autoverkeer mogelijk zijn.