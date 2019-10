Wilde achtervolging eindigt met spijkermat: gangsters riskeren 4 jaar cel voor diefstallen van dure wagens Siebe De Voogt

15 oktober 2019

16u36 0 Oostkamp Twee Franse gangsters riskeren in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 4 jaar. Ze hadden het vorig jaar gemunt op dure wagens. Uiteindelijk kon de politie hen inrekenen na een wilde achtervolging in Ruddervoorde. Al hadden ze daarvoor wel de hulp nodig van een spijkermat.

Een patrouille van de lokale politie Het Houtsche werd op 6 november vorig jaar in het midden van de nacht naar Ruddervoorde geroepen. Een verdachte Renault Clio met Franse nummerplaat stond er met gedoofde lichten stil in een straat. Volgens enkele buurtbewoners waren twee mannen uitgestapt om een Mercedes CLA te bekijken die voor een woning geparkeerd stond. Bij aankomst van de politie nam de Clio de vlucht. Er ontspon zich een wilde achtervolging, die uiteindelijk pas kon beëindigd worden met behulp van een spijkermat.

Dure wagens

In de wagen trof de politie pepperspray en een taser aan en heel wat inbrekersmateriaal. Onderzoek wees uit dat de Renault Clio twee dagen eerder was gestolen in Frankrijk. Volgens het parket zakten Mehdi M. (36) en Mehdi C. (30) met de gestolen auto af naar België om exclusieve wagens te stelen. Bij sommige feiten zouden ze ook een gestolen Volkswagen Golf gebruikt hebben. Beide mannen stonden bij het Franse of Belgische gerecht al gekend voor gelijkaardige feiten.

Dinsdagmorgen moesten ze zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor twee gelukte diefstallen van een Audi RS5 op 22 mei in Koksijde en Mercedes A180 op 24 mei in Anzegem. Beide wagens werden achteraf teruggevonden in Frankrijk en terugbezorgd aan de eigenaars. Het parket meent dat de dieven in dezelfde periode ook een Maserati in Lochristi probeerden te stelen, een Porsche Cayenne en een Tesla in Koksijde. Beide gangsters riskeren 4 jaar cel, maar vragen de vrijspraak. Volgens hun advocaten Kris Vincke en Elise Standaert zit nergens bewijs in het dossier dat hun cliënten kan linken aan de diefstallen. Uitspraak op 19 november.