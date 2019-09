Wijnbouwer Marino Moenaert brengt vier nieuwe wijnen op de markt en wil Oostkamp met ‘Mérula’ op de wijnkaart zetten Siebe De Voogt

18 september 2019

15u47 45 Oostkamp Wijnbouwer Marino Moenaert (48) uit Moerbrugge brengt vier nieuwe wijnen op de markt. Zijn nieuwe naam ‘Mérula’ verwijst naar de merel, hét symbool van de gemeente Oostkamp. Op domeinen in de gemeente staan intussen zo’n 6.500 druivenranken. “Onze wijnen zijn klaar om de regio nu ook als wijnstreek te promoten”, zegt Marino.

In 2018 werd z’n ‘Houtlands wit 2017' door de Vlaamse Vereniging voor Sommeliers nog uitgeroepen tot Beste Wijn van België. Een jaar later brengt Marino Moenaert (48) uit Moerbrugge vier nieuwe wijnen op de markt. Niet langer onder de naam Houtlandse wijnen, maar wél met het etiket van ‘Mérula’. De nieuwe naam verwijst naar de merel, het symbool van de gemeente Oostkamp. “Na een boeiend leerproces van tien jaar mogen we met enige fierheid zeggen dat onze wijnen meer dan klaar zijn om onze regio nu ook als wijnstreek te promoten”, vertelt Marino trots.

Als jonge knaap kreeg ik de passie voor de druif

mee van mijn grootvader. Hij kweekte zelf

eetdruiven in zijn serre Wijnbouwer Marino Moenaert

Vier wijnen

“Onze nieuwe vier wijnen zijn een Mérula wit, een blend van vier witte druivenrassen, de Mérula rood, de Mérula 100% Pinot Gris en de Mérula 100% Johanitter. We mikken met onze wijnen uiteraard op onze lokale topgastronomie. Meer dan ooit zijn de betere restaurants op zoek naar lokale kwaliteitsproducten.” Marino plantte in 2010 zijn eerste wijnranken aan naast zijn woning in de Beernemsestraat. Intussen telt de wijnbouwer meer dan 6.500 ranken op de Oostkampse kasteeldomeinen De Herten en De Cellen, de Ruidenberg in Koekelare en langs de Lettenburgstraat in Moerbrugge. “Als jonge knaap kreeg ik de passie voor de druif mee van mijn grootvader. Hij kweekte zelf eetdruiven in zijn serre. Een opleiding tuinbouw en enorm veel bezoeken aan binnen- en buitenlandse wijnbouwers stelden me in staat om zelf mijn eerste ranken aan te planten. Samen met mijn echtgenote en kinderen werk ik dag en nacht aan ons eigen succesverhaal. Wij willen de wijnbouw in de Brugse regio weer op de kaart zetten. In een ver verleden werd in de streek al wijn verbouwd. Door de grote aanwezigheid van ijzerzandsteen in de bodem, is de grond hier uiterst geschikt voor druivenranken.”

8.000 flessen

Met de druivensoorten Rondo, Johanniter, Auxerrois, Pinot Gris en Siger Rebe streeft Marino naar continue topkwaliteit. Binnen ruim een week start hij al met de pluk van het oogstjaar 2019. “De aangeplante rassen bieden de mogelijkheid om mooie, droge witte wijnen te maken. Wij gaan respectvol om met de natuur en wat ze ons schenkt. Wij denken aan de volgende generaties en wat we hen willen doorgeven. Van de oogst 2018 zullen we 8.000 flessen verkopen. Volgend jaar mikken we al op 10.000 flessen en uiteindelijk hopen we de kaap van de 20.000 te ronden.”