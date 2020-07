Wie van Moerbrugge naar Oedelem wil rijden, moet voortaan via Oedelemsestraat Siebe De Voogt

21 juli 2020

10u02 0 Oostkamp Inwoners van Oostkamp die via Moerbrugge naar Oedelem willen rijden, moeten dit in de toekomst doen via de Oedelemsestraat. De Veldkapellestraat is voortaan verboden terrein voor autoverkeer.

De Veldkapellestraat, de weg tussen de Beverhoutstraat/Veldstraat in Moerbrugge en Oedelem, werd in het mobiliteitsplan van de gemeente Beernem geselecteerd als fietsroute. Het gemeentebestuur wil de weg in de toekomst voorbehouden voor fietsers, voetgangers, ruiters en landbouwvoertuigen. Een tractorsluis moet het autoverkeer uit de straat weren. Intussen werden de nodige ingrepen daarvoor gedaan. Wie vanuit Moerbrugge met de wagen naar Oedelem wil rijden, moet dit voortaan doen via de Oedelemsestraat.

