Westkantstraat vanaf maandag afgesloten voor het verkeer Siebe De Voogt

28 mei 2019

13u22 0 Oostkamp De Westkantstraat in Ruddervoorde wordt vanaf maandag enkele weken afgesloten voor rioleringswerken. Zowel autoverkeer als fietsers moeten een omleiding volgen.

De Westkantstraat aan de kant van de Torhoutsestraat wordt over de hele breedte uitgebroken om een verbinding te kunnen maken tussen de grachten langs de straat en de beek in de weilanden. Het regenwater zal op die manier niet langer in de vuilwaterriool terecht komen. De werken lopen uiterlijk tot 21 juni. Auto’s en vrachtwagens moeten in die periode een omleiding volgen via de Torhoutsestraat en Reigatstraat. De gemeente vraagt uitdrukkelijk die route te gebruiken in het belang van de verkeersveiligheid langs de Vliegend-Paardstraat en Vrijlatenstraat. Ook fietsers kunnen tijdens de werken niet door en worden omgeleid via de Torhoutsestraat en Vrijlatenstraat of Westmolenstraat en Groenstraat.