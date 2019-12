Werkstraf voor dronken man (23) die spoor van vernieling trekt van twee kilometer lang Mathias Mariën

20 december 2019

13u15 0 Oostkamp Een 23-jarige man uit Oostkamp heeft in de Brugse politierechtbank een werkstraf van 20 uur gekregen voor een reeks vernielingen die hij aanbracht na een avondje stappen.

In april van dit jaar was J.J. samen met zijn vriendin op een feestje, toen het tot een hoogoplopende ruzie kwam. De twintiger vond dat andere mannen te veel naar zijn vriendin keken. De man reageerde woest en mocht meteen het feestje niet meer binnen. Uit frustratie en in dronken toestand ging hij op wandel en liet hij over een afstand van twee kilometer een spoor van vernielingen na. Brievenbussen, bloembakken, verkeersborden ... werkelijk alles moest eraan geloven.

Vrijdagochtend verklaarde hij aan de politierechter dat zijn leven nu op een beter spoor zit. De twintiger betuigde ook zijn spijt. Uiteindelijk kwam hij er vanaf met een werkstraf.