Werkstraf voor agressieveling die andere bestuurder te lijf ging met brandblusapparaat Siebe De Voogt

21 februari 2020

13u48 0 Oostkamp Een 38-jarige man uit Oostkamp moet een werkstraf van 60 uren uitvoeren voor een zwaar geval van verkeersagressie. Kenneth B. smeet vorig jaar na een bruusk inhaalmanoeuvre een brandblusser op een andere wagen. Nadien probeerde hij de andere bestuurder nog eens van de weg te rijden. Het parket had 6 maanden cel gevorderd.

De feiten speelden zich af op 5 maart in Brugge. Het slachtoffer was op weg naar Dudzele, toen hij de pas werd afgesneden door Kenneth B. (38). “Mijn cliënt moest vol in de remmen gaan en heeft getoeterd”, vertelde de advocate van de burgerlijke partij. “De beklaagde nam daarop een brandblusapparaat uit z’n wagen en stapte op de auto van mijn cliënt af. Hij reed achteruit, maar die man smeet de brandblusser plots in zijn richting.”

Achtervolgd

Het slachtoffer reed weg, maar B. zette de achtervolging in. Volgens het openbaar ministerie probeerde hij de burgerlijke partij daarbij van de weg te rijden. De bestuurder werd voor een tweede keer de pas afgesneden en zag B. naar eigen zeggen nog eens op hem afstappen. “De beklaagde bonkte nog eens in op zijn wagen. Uiteindelijk kon mijn cliënt wegvluchten. Hij heeft echt voor z’n leven gevreesd.” De rechter kende het slachtoffer en zijn vriendin, die eigenaar was van de wagen, in totaal 1.685 euro schadevergoeding toe.

B. riskeerde 6 maanden cel, maar komt weg met 60 uren werkstraf. De man betwistte vorige maand nochtans dat hij de wagen van het slachtoffer beschadigde. “Ik geef toe dat dat manoeuvre niet op z’n plaats was, maar een brandblusser heb ik nooit gebruikt”, vertelde hij.