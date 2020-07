Werken in Legendaledreef lopen vertraging op door coronacrisis Siebe De Voogt

13 juli 2020

15u01 1 Oostkamp De werken in de Legendaledreef in Oostkamp zullen niet afgerond zijn voor het bouwverlof, zoals aanvankelijk gepland stond. Door de coronacrisis heeft de aannemer flink wat vertraging opgelopen.

Het was de bedoeling dat de herinrichtingswerken van de Legendaledreef afgerond zouden zijn tegen eind deze week, met uitzondering van het inzaaien van het gras en aanplanten van het groen. De coronacrisis gooide echter flink wat roet in het eten. De werf lag een paar weken stil en na de heropstart konden de arbeiders volgens de gemeente minder snel werken door de verplichte afstandsregels. Tot overmaat van ramp verliep de levering van materialen door de coronacrisis niet zoals voorzien.

Na het bouwverlof moet de aannemer zo noodgedwongen nog verder werken. Een aantal opritten moet nog worden aangelegd, net als de asverschuivingen. Daarnaast moeten nog enkele greppels en wat voetpad vernieuwd worden. De nieuwe toplaag in asfalt wordt in de laatste week van augustus aangelegd. Pas in september en oktober zal het gras in de Legendaledreef worden ingezaaid en de hagen worden aangeplant ter hoogte van de wegversmallingen.

