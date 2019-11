Werken in Kampveld gaan nieuwe fase in: aannemer pakt Papenvijversstraat aan Siebe De Voogt

22 november 2019

14u12 0 Oostkamp De werken op het industrieterrein Kampveld in Oostkamp gaan maandag een nieuwe fase in. De aannemer start met de heraanleg van de Papenvijversstraat.

In de Papenvijversstraat wordt na het openbreken van het wegdek gestart met de aanleg van de rioleringen en het in orde brengen van de huisaansluitingen. Het stuk tussen de Nijverheidsstraat en Kampveldstraat zal tijdens de werken niet bereikbaar zijn met de wagen. Als de weersomstandigheden het toelaten, moet de nieuwe fase tegen halfweg december afgerond zijn. In de Kampveldstraat blijft tot eind december eenrichtingsverkeer gelden door nutswerken. De rest van de Papenvijversstraat blijft zoals voorheen voorbehouden voor plaatselijk verkeer.