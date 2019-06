Werken aan zwembad De Valkaart verlopen volgens plan: mogelijk gaat complex zelfs wat eerder open Siebe De Voogt

12 juni 2019

13u35 0 Oostkamp De werken aan het zwembad De Valkaart in Oostkamp verlopen volgens de vooropgestelde planning. Dat bevestigt de gemeente. “De voorziene heropening is nog steeds gepland tegen het einde van september”, klinkt het. “Indien mogelijk gaat het zwembad zelfs iets vroeger open.”

De renovatiewerken aan het zwembad in De Valkaart gingen op 20 mei van start en zijn volop aan de gang. Intussen is het zwembad opnieuw met water gevuld. De herstellingen gaan nu verder achter de schermen en in de kelder. Volgens de aannemers en de gemeente verlopen de werken volgens de vooropgestelde planning en zijn er nog geen onvoorziene problemen opgedoken. Voorlopig moet het zwembad nog altijd opnieuw open gaan tegen het einde van de maand september. Mogelijk wordt de datum van heropening wel nog wat vervroegd. Aanvankelijk stond nog een veel grotere renovatie van het zwembad gepland. De kosten voor dat project liepen echter hoger op dan gedacht, waardoor het gemeentebestuur besliste om dit jaar enkel de hoogstnoodzakelijke werken uit te voeren. Het zwembad kan zo nog een vijftal jaar verder gebruikt worden.