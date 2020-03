Werken aan stationsomgeving door coronacrisis tijdelijk opgeschort Siebe De Voogt

30 maart 2020

14u04 0 Oostkamp Spoorbeheerder Infrabel heeft de werken aan de stationsomgeving in Oostkamp tijdelijk opgeschort door de coronacrisis. “Om een veilige en kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen, richten we ons momenteel op de uitvoering van de essentiële werken op het Belgische spoorwegnet”, klink het op hun website.

Wat de precieze impact zal zijn op het project in de stationsomgeving van Oostkamp, kan Infrabel naar eigen zeggen nog niet inschatten. De aanleg van een derde en vierde spoor ligt in elk geval stil. Ook aan het stationsgebouw wordt tijdelijk niet verder gewerkt. Volgens de gemeente werden vorige week wel nog de aansluitingen ter hoogte van de opritten in de omliggende straten afgewerkt en is men nog bezig met de groenaanleg.

Normaal zouden deze zomer het stationsplein en stationsgebouw afgewerkt worden. Door de coronacrisis komt die deadline mogelijk in het gedrang.