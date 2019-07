Werken aan brug over kanaal in Moerbrugge sneller klaar dan verwacht Siebe De Voogt

10 juli 2019

18u21 0 Oostkamp De werken aan de brug in Moerbrugge over het kanaal Gent-Brugge-Oostende zijn sneller afgelopen dan verwacht. “De brug kan donderdagmiddag opnieuw gebruikt worden”, meldt de Vlaamse Waterweg.

De kanaalbrug moest de nodige herstellingswerken ondergaan aan het draaimechanisme en was sinds het begin van de week tussen 12.30 uur en 13.30 uur niet berijdbaar voor het verkeer. Aanvankelijk zouden de luidruchtige werken ’s nachts plaatsvinden tijdens het schooljaar, maar op aandringen van de gemeente paste de Vlaamse Waterweg zijn plannen aan. Normaal zouden de werken tot vrijdag duren, maar woensdag waren ze sneller dan verwacht af. De brug kan bijgevolg weer gebruikt worden door het verkeer. Een opluchting voor vele bestuurders, want de omleiding via Steenbrugge zorgde voor aardig wat verkeershinder.