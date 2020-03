Welke invloed hebben maatregelen rond corona op Oostkamp? “Wegenwerken worden stilgelegd” Siebe De Voogt

18 maart 2020

13u57 0 Oostkamp Sinds 12 uur woensdagmiddag gelden in heel het land strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In Oostkamp worden wegenwerken volledig stilgelegd. “Dit is van levensbelang", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V), die vraagt aan inwoners om zich aan de regels te houden.

De federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn intussen wel genoeg bekend. Ook in Oostkamp valt het leven op straat grotendeels stil. De wekelijkse markt gaat al zeker tot en met 5 april niet door. Grote wegenwerken worden tijdelijk stilgelegd. De aannemers zullen de werven veilig achterlaten. De gemeentelijke diensten werken enkel nog op afspraak. De bibliotheken, gemeentelijke gebouwen die verhuurd worden aan verenigingen, de Valkaart, Riderfort en de containerparken blijven gesloten. Voor vragen over Oostkampse zaken rond corona kan je tussen 8.30 en 12.30 uur en 13.30 en 17 uur terecht in het gemeentelijk callcenter op het nummer 050/81.99.99. Voor economische vragen verwijst het gemeentebestuur door naar de federale overheid: 0800/120.33. Inwoners die in de problemen komen door de nieuwe maatregelen kunnen contact opnemen met de sociale dienst: socialedienst@oostkamp.be of 050/81.99.60.

Onzichtbare vijand

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) vraagt zijn inwoners om de maatregelen strikt na te leven. “Dat is van levensbelang”, zegt hij. “We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. Net door die onzichtbaarheid is het voor sommigen moeilijk te begrijpen dat de maatregelen van de federale overheid zo streng zijn. Met de gemeentelijke veiligheidscel volgen we de crisis op de voet. We overleggen momenteel tweemaal per dag om ervoor te zorgen dat de inwoners goed geïnformeerd zijn en de instructies goed opgevolgd worden. Waar nodig zullen bijkomende initiatieven genomen worden voor onze gemeente.”