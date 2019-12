Wegenwerken in Legendaledreef gaan in februari van start Siebe De Voogt

30 december 2019

10u35 0 Oostkamp In de Legendaledreef in Oostkamp gaan begin februari ingrijpende wegenwerken van start. Ze kaderen in het project rond de herinrichting van de ganse buurt en zullen tot de zomer duren.

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd. Eerst wordt het gedeelte aan de kant van de Kortrijksestraat aangepakt. Daarna is het stuk richting kasteel De Herten aan de beurt. Het wegdek van de Legendaledreef krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Er komen nieuwe greppels en opritten en ook de voetpaden worden vernieuwd. Het voetpad aan de kant van de pare nummers wordt heraangelegd tot tegen de perceelsgrens in grijze betonstraatstenen. De onpare kant wordt vervangen door een graszone. Het onthardingsprincipe wordt door de gemeente toegepast bij elke vernieuwing van wijken. Onverharde grond zou helpen om de grondwaterreserves aan te vullen en de omgeving wapenen tegen aanhoudende droogte.

Om de snelheid van het verkeer te verminderen, komen op drie plaatsen langs de Legendaledreef asverschuivingen. Tot slot worden extra parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van huisnummers 26 en tussen de nummers 33 en 35. De bomen langs de straat blijven behouden.