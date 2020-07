Weer of geen weer, Oostkampenaren houden vast aan hun traditie van ‘grootste ontbijt in ’t wit’ Siebe De Voogt

De inwoners van Oostkamp hebben zondagvoormiddag massaal deelgenomen aan het 'grootste ontbijt in 't wit'. Door het slechtere weer zijn veel tafels verhuisd van de stoep naar de garage of woonkamer.

Het ontbijt in ’t wit is elk jaar bij de start van de zomervakantie een vaste afspraak in het Beukenpark. Door de coronacrisis kon het evenement dit jaar niet plaatsvinden. De gemeente nodigde daarom elke inwoner uit om voor zijn woning te ontbijten. Het slechte weer gooide zondagvoormiddag wat roet in het eten, maar dat hield de Oostkampenaren niet tegen. Ze verzamelden massaal met familie, buren of vrienden en organiseerden hun grootste ontbijt in veel gevallen in de garage of woonkamer.

De inwoners van de Rozenstraat koppelden het ontbijt aan een straatfeest en ontbeten ’s morgens samen onder een tent. Koen Hallaert voorzag de nodige ontbijtpakketten. Samen met Rosaline Pieters van Carrefour Express in het centrum zette hij een heuse organisatie op poten om de inwoners van Oostkamp een lokaal ontbijt te bezorgen. Het duo stelde tweehonderd pakketten samen. Voor de gelegenheid zette Rosaline zondagmorgen ook haar personeel in de bloemetjes. Ter gelegenheid van het ‘grootste ontbijt in ’t wit’ konden ook zij hun beentjes onder tafel schuiven.