Weer een container met hulpgoederen vanuit Oostkamp naar Ghana Bart Huysentruyt

27 december 2019

14u42 0 Oostkamp De organisatie Medihelp WF/WA vzw stuurde vrijdag weer een container met medische hulpgoederen naar Ghana.

Twee jaar geleden is de vzw daarmee gestart. Het oorspronkelijk initiatief komt van advocaat Jean Marie de Meester, die sinds een aantal jaar als juridisch consultant actief is in West-Afrika en ongeveer om de zes weken in Ghana verblijft. “In beginfase waren het een paar dozen, een rolstoel en een rollator, maar al snel verzamelden we veel goederen”, zegt de Meester. “We versturen nu voornamelijk ziekenhuismateriaal, zoals ziekenhuisbedden, matrassen en rolstoelen, die we dan per container naar Ghana verschepen. Daar worden ze verdeeld onder de ziekenhuizen. Maar ook schoolmateriaal zoals schoolbanken, stoelen, schrijfgerief, tweedehands laptops en computers, en gebruikte (sport)kledij voor weeskinderen en volwassen verzamelen we en sturen we naar Ghana, waar onze plaatselijke ngo zorgt voor verdeling.”

Begin dit jaar heeft de vzw door tussenkomst van burgemeester Jan De Keyser een stockageruimte ter beschikking gekregen, maar ook dierenspeciaalzaak Paridaen schoot ter hulp. Zij stellen hun loods ter beschikking. “Dit keer verschepen we een container met 25 ziekenhuisbedden, 50 nieuwe matrassen geschonken door de firma LS beddings uit Maldegem, 14 matrassen geschonken door Hotel Van der Valk, 115 dozen met kledij geschonken door mensen van binnen en buiten Oostkamp, 25 dozen met sportgerief voor kinderen, 5 dozen met speelgoed, 5 rolstoelen, 15 rollators, dozen met schrijfgerief die van dagbladhandel Defauw-Beernaert...”

Een container versturen kost 4.500 euro. Het meeste geld wordt gedoneerd door bedrijven en sympathisanten. Wie in de toekomst wil meehelpen, kan informatie vinden op www.medihelpwfwa.org, op de Facebookpagina Medihelp West Flanders/Africa.