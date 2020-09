Week lang eenrichtingsverkeer in Sint-Michielsestraat Siebe De Voogt

17 september 2020

15u58 0 Oostkamp De Sint-Michielsestraat in Oostkamp zal vanaf maandag een week lang afgesloten zijn in één richting.

In opdracht van Fluvius worden nutswerken uitgevoerd in de straat tussen de spoorwegbrug en De Zweehoek. Het verkeer richting Heidelbergstraat zal daarom niet door kunnen en moet een omleiding volgen via de Vaartdijkstraat. Bestuurders die van Loppem en Sint-Michiels komen, kunnen de werken wel passeren. Fietsers kunnen altijd door. De aannemer maakt een veilige doorsteek langs de werfzone.