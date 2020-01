Wagen belandt in voortuin bij zwaar ongeval in Veldhoekstraat Siebe De Voogt

13 januari 2020

17u07 0 Oostkamp In de Veldhoekstraat in Waardamme vond zondagavond een zwaar ongeval plaats. Een 44-jarige bestuurder uit Gent belandde met z’n Toyota Yaris in een voortuin. Hij en z'n 25-jarige passagier uit Gent raakten lichtgewond.

Het ongeval vond rond 22.30 uur plaats. De Gentenaar reed in de richting van Waardamme, toen hij moest uitwijken voor een andere wagen die van z'n rijstrook afweek. Hij probeerde een aanrijding te ontwijken, maar verloor de controle over z'n stuur en reed in op een Fiat Ducato. Die auto werd door de klap tegen een aankomende Skoda Superb weggekatapulteerd. De Toyota kwam uiteindelijk tot stilstand in de voortuin bij een woning. De 44-jarige bestuurder en zijn 25-jarige passagier, beiden uit Gent, liepen lichte verwondingen op. De wagens werden getakeld.