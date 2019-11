vzw Clinidogs bestaat vijf jaar maar heeft het moeilijk om rond te komen: “We zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers en middelen” Siebe De Voogt

30 november 2019

09u39 0 Oostkamp Al vijf jaar tovert de vzw Clinidogs een glimlach op het gezicht van zorgbehoevenden uit gans Vlaanderen. Toch heeft de organisatie het moeilijk om rond te komen. Ze zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers en middelen. “Mensen gelukkig maken met een simpel bezoek van een hond is het mooiste wat er is”, vertelt voorzitter Johan Sap (58) uit Oostkamp.

De vzw Clinidogs is op vandaag actief in een 85-tal instellingen over gans Vlaanderen. Het gaat over woonzorgcentra, revalidatiecentra, voorzieningen voor personen met een mentale beperking, psychiatrische ziekenhuizen en zelfs scholen, van de kust tot Limburg. De organisatie beschikt daarvoor over 80 vrijwilligers die de bewoners en patiënten met hun trouwe viervoeter een leuke namiddag bezorgen.

Vrijwilligers en middelen

Vijf jaar na de oprichting heeft Clinidogs het moeilijk om rond te komen.” We zijn dan ook dringend op zoek naar extra vrijwilligers en partners die ons willen sponsoren”, zegt voorzitter Johan Sap (58) uit Oostkamp. “Een markt is er zeker, want in België staan liefst 1,2 miljoen honden geregistreerd.” Johan richtte de vzw Clinidogs op 1 december 2014 op. Hij zette er zelfs z’n job als vermogensbeheerder voor langs de kant. “Ik ben een enorme dierenliefhebber, maar moest m’n eigen hond acht jaar geleden laten euthanaseren. Het beestje was 17 jaar oud en had kanker. Toen de dierenarts hem liet inslapen, vertelde hij me over een 82-jarig vrouwtje dat hij eerder op de dag had ontmoet. Ook haar hond was gestorven, maar door haar leeftijd kon ze geen nieuw diertje meer nemen.”

“Zo is bij mij gaandeweg het idee gegroeid om Clinidogs op te richten. Een hond is immers de beste therapeut die er is. Tijdens knuffelmomenten houden ze bijvoorbeeld de bewoners van woonzorgcentra gelukkig. Maar ook in scholen worden onze honden tegenwoordig ingezet om kinderen te leren lezen. Het is wetenschappelijk bewezen dat leerlingen beter lezen als ze kunnen voorlezen aan een hond.”

Kosteloos

De vzw Clinidogs is volledig afhankelijk van sponsoring en giften, want ze bieden hun diensten volledig kosteloos aan. De organisatie is één van de goede doelen van de Warmste Week, maar is daarnaast ook op zoek naar partners. “In ruil voor een storting bieden wij hen visibiliteit aan op onze evenementen, folders en op onze website en Facebookpagina”, zegt Johan. “Ook vrijwilligers zijn meer dan welkom. Zij worden door ons gescreend en krijgen de nodige begeleiding. Alle hondenrassen komen in aanmerking om zich met hun baasje aan te sluiten bij Clinidogs. Ze moeten weliswaar perfect kunnen luisteren, sociaal zijn en het vooral zélf graag doen. Onze organisatie is een uniek project. Mensen gelukkig maken met een simpel bezoek van een hond is het mooiste wat er is. Een glimlach op het gezicht van bewoners en patiënten toveren: dat is waarvoor we het doen!” Meer info via de Facebookpagina van Clinidogs International of de website www.clinidogs.international.